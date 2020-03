PWS vence a fase de qualidade da licitação pública para gerir mídia do Detran do Acre

A PWS Publicidade venceu a primeira fase da licitação pública para gerir a mídia do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) no valor de R$ 1,2 milhão. A ata com o resultado da fase técnica que abrange a qualidade foi publicada na última quinta-feira, 12. Outras duas empresas também disputam o certame, a Terra de Manaus e a Cidade Publicidade de Rio Branco.

Com o êxito na primeira fase, a PWS vai para a segunda fase que é a da oferta do preço. A terceira fase é a documentação e a quarta é a homologação do certame.

“Nossa equipe está bem animada com a vitória na primeira fase da licitação pública da conta publicitaria do Detran Acre. Estamos há 5 anos investindo pra ter o melhor time e o melhor produto do estado . Ganhamos um prêmio nacional e somos a única agência que venceu uma licitação pública fora do Estado. Nossa cultura é qualidade nacional, time regional”, disse o sócio-proprietário da PWS, Rodrigo Pires.