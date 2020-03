Projeto do PT, Escola de Gastronomia da Cidade do Povo deve ser inaugurada em breve

Projeto do governo passado, a Escola de Gastronomia do Acre Miriam Assis Felício, na Cidade do Povo, passa por detalhes finais para sua inauguração.

A Escola de Gastronomia está estruturada com laboratório para desenvolver receitas, cozinha demonstrativa, panificação, confeitaria, assim como práticas livres e cozinha experimental.

Faltam detalhes em pinturas, revestimentos e conclusão da rede elétrica e sistema de exaustão. O quadro de energia, que atrasava a obra, já foi instalado.

“Com triagens contínuas, diagnóstico prévio, podemos evitar grandes atrasos, como foi o caso desse quadro de energia, que já recebemos e instalamos na escola”, disse Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura do Acre.