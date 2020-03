Oswaldo D’Albuquerque viabiliza implantação da Rede de Ouvidorias do Ministério Público

Ouvidor nacional do Ministério Público e o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto comemorou a implantação da Rede de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, na quarta-feira, 11, em Brasília (DF).

A Rede de Ouvidorias tem como objetivo promover a efetiva integração da Ouvidoria Nacional com as ouvidorias de outras unidades ministeriais, contemplando o desenvolvimento de uma plataforma única de atendimento ao cidadão como forma de potencializar a gestão de dados e aprimorar o controle do MP.

“Nosso objetivo é consolidar o papel da Ouvidoria como porta de entrada para a recepção das demandas da sociedade. Procuramos uma atuação harmônica, com a união de esforços, para minimizar dificuldades e potencializar nosso trabalho para o cidadão”, comentou.

O documento que cria a Rede de Ouvidorias foi assinado durante II Encontro de Ouvidores do MP, promovido pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

“Este é um momento importante para a nossa gestão, que é norteada pela busca da unidade e da integração do Ministério Público. Procuramos construir um MP brasileiro unido. Nós todos somos o MP brasileiro. A Rede de Ouvidorias é a oportunidade de estabelecer uma cooperação recíproca, em que o diálogo é a ferramenta mais importante”, destacou o procurador-geral da República.

II Encontro de Ouvidores do MP

O encontro de ouvidores busca promover a troca de experiências e integração das ouvidorias das ouvidorias dos MPs. Sob a gestão de Oswaldo D’Albuquerque foram realizadas duas edições.

Nesta última, foi apresentado pela Ouvidoria do Ministério Público Federal (MPF), o “Sistema Cidadão”, uma ferramenta, já em fase de implementação pela Ouvidoria Nacional do MP, que possibilita ao cidadão ter acesso ao andamento de todas as suas manifestações já realizadas.

Além disso, ele pode receber, por e-mail (sistema push), a movimentação de documentos, processos e procedimentos em trâmite no MPF que sejam do seu interesse.

Ainda no encontro foi assinado o protocolo de intenção que formaliza a cessão do uso da plataforma digital Audivia, do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), uma ferramenta que facilita o processo de recebimento de denúncias, críticas e solicitações da população com uso de um assistente virtual.

Com isso, por intermédio do CNMP, todas as unidades e ramos do MP poderão adotar o sistema.

Fonte: CNMP