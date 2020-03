O abraço dos afogados

É como bem poderia ser chamada a reunião programada pelo PT para este final de semana, quando lideranças como o ex-senador Jorge Viana, o ex-prefeito Marcus Alexandre, ex-deputado federal Raimundo Angelim, ex-governador Binho Marques, estarão discutindo os rumos do partido na eleição municipal de Rio Branco. O PT vive o momento mais difícil da sua história dos últimos 20 anos, depois da fragorosa derrota da última campanha, quando perdeu o governo, as vagas que tinha na Câmara Federal, no Senado; e na prefeitura da capital, ele foi substituído pelo PSB. O cenário é desastroso. O nome com o qual poderia se tornar competitivo numa disputa da prefeitura da capital, o Angelim com voto além dos muros petistas, não quis assumir a candidatura. O Jorge Viana tem a cabeça voltada para tentar o Senado em 2022. Portanto, o encontro de amanhã é o típico abraço dos afogados. E não vai resolver absolutamente nada. O discurso será que vão continuar esperando uma posição da prefeita Socorro Neri. Foi o que sobrou do discurso da arrogância do só nós prestamos.

EMBOLAVA O JOGO

Não quer conversa com a candidatura, mas se o ex-deputado federal Raimundo Angelim disputasse a prefeitura de Rio Branco ia deixar o jogo embolado, ele brigaria na cabeça.

BALA DE PRATA

Há um movimento dentro do governo na defesa do ex-secretário Thiago Caetano ser indicado como candidato de consenso dentro do PROGRESSISTAS, por ser um nome limpo e cara nova. O Gladson andou conversando com o governador esta semana, mas não se sabe do teor.

UMA CANDIDATA MÍSTICA E COM ESTRUTURA FORTE

Converso sempre com vários políticos de opiniões diferentes antes de emitir uma opinião. A informação que chega é que o grupo mais forte e articulado para a prefeitura Tarauacá é o da pedetista Maria Néia, esposa do deputado Jesus Sérgio (PDT), que diz cumprir missão divina.

BIRUTA DE AEROPORTO

Sobre uma possível candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, este está igual biruta de aeroporto apontando para lados diferentes, dependendo do vento. Uma hora sairá pelo PT, outra pelo PROGRESSISTAS e outra hora pelo PSDB. Mas está propenso disputar a prefeitura.

NÃO CREIO

A prefeita Marilete Vitorino (PSD), desgastada, não disse ainda se será candidata á reeleição em Tarauacá. Não creio que vá para a disputa, ao não ser que sua gestão mude da água para o vinho. Se, ela fosse disputar hoje, as suas chances de vitória seriam bem diminutas.

NÃO SE PODE APONTAR O DEDO

Vamos situar este debate sobre supostos casos de corrupção no governo num ponto: não se pode apontar o dedo contra o governador Gladson Cameli o acusando de ser omisso nas providências. Em todos os supostos casos encaminhou á polícia pedindo providências.

VÃO ABRIGAR NAS IGREJAS?

A Pastoral Carcerária da Igreja Católica está pedindo a libertação dos presos por causa da pandemia do coronavírus. Muito comovente! E as vítimas, como ficam? Vão abrigar estes presos nas igrejas? Quem vai garantir que soltos não desencadearão uma onda de violência?

CORONAVÍRUS

O ex-senador Jorge Viana (PT) não está errado em defender que o governo estadual adote normas para prevenir e combater uma possível chegada da doença, no Estado. Mas ao que indica há todo um protocolo traçado pelo Ministério da Saúde a ser cumprido pela SESACRE.

ÚNICO INCLINADO

O único deputado inclinado a aceitar um convite para ser candidato a líder do governo na Assembléia Legislativa é o deputado Neném Almeida (sem partido). O atual líder, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) deve se afastar para disputar a prefeitura de Sena Madureira.

PESQUISA VAI DECIDIR

Uma pesquisa a ser feita pelo PSD vai definir quem será o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo partido, se o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) ou o advogado João Tota Filho (PSD). A decisão será anunciada neste domingo no município pelo senador Sérgio Petecão (PSD). O PSD já tem uma aliança certa com o PROS do ex-prefeito Deda.

NOME NOVO

Os que defendem o advogado João Tota argumentam que representaria o novo e a quebra das velhas oligarquias políticas de Cruzeiro do Sul, que vêm se sucedendo no comando da prefeitura há décadas. João é filho do ex-deputado federal João Tota de saudosa memória.

SITUAÇÃO CONFUSA

A situação política em Cruzeiro do Sul é muito confusa. A formatação da disputa tem um componente que precisa antes ser resolvido: o prefeito Ilderlei Cordeiro terá a cassação mantida? Se não for cassado será candidato? Não sendo, quem será o seu candidato?

CANDIDATURA CONCRETA

A única candidatura a prefeito de Cruzeiro do Sul concreta e confirmada até aqui é a do Fagner Sales (MDB), filho do ex-prefeito Vagner Sales. As demais estão na base da pura especulação.

FILIAÇÃO ADIADA

A filiação da ex-deputada Leila Galvão (PT) no MDB, que era para ser amanhã, em Brasiléia, foi cancelada. Como a notícia chegou no fechamento da coluna à noite, não deu para checar os motivos. Chegou a se falar que foi por uma nomeação numa CEC pelo Gladson, mas é falso.

ALHO POR BUGALHO

Trocaram alho por bugalho, foi chamada para assumir uma vaga num processo seletivo. Como a vaga é na capital não se sabe se assumirá ou vai entrar na disputa da prefeitura de Brasiléia.

DEMOCRACIA NÃO É SELETIVA

O presidente do PT, Cesário Braga, esqueceu de acrescentar no seu artigo sobre os protestos previstos para este domingo contra atos abusivos do Congresso Nacional (não sei se acontecerão devido ao coronavírus) que, na democracia não existe o processo seletivo.

NÃO DEVE DAR PÚBLICO

A se repetir na capital os últimos atos dos bolsonaristas não deve dar público grande no protesto marcado para amanhã para a capital. É um grupo que não consegue mobilizar.

PIOR QUE O SONETO

A emenda saiu pior que o soneto com a retirada da PM das suas atribuições no FOC. Os agentes, em número reduzido, passarão a ter o trabalho dobrado devido ao pequeno efetivo. E com o governo no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há como pensar em concurso.

ACUSAÇÃO GRAVE

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, diz que só foi varrido do PSD por não ter permitido transformar a prefeitura ,num curral eleitoral da sigla com distribuição de cargos.

OUTRA CASA

O certo é que o André Maia terá que procurar outro partido para disputar a reeleição.

É UMA FERA

Conheço o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, de outras campanhas, é uma fera, pode ter desgaste, mas tem um verão para deslanchar, e tende a chegar na disputa da reeleição como muito forte. Montou uma chapa boa para vereador e vai estar jogo com competitividade.

FORÇADOS PELA LEGISLAÇÃO

O que vai levar Rio Branco ter um número recorde de candidatos a prefeito é a nova lei eleitoral, que força os pequenos partidos a terem candidaturas para atingir o teto da cláusula de barreira, e não sumirem no próximo pleito. Teremos em torno de 10 candidatos à PMRB.

CONTINUA O MISTÉRIO

Continua o mistério se o PROGRESSISTAS terá ou não uma candidatura a prefeito da capital. Até o momento nem uma palavra de público e oficial do governador Gladson Cameli, sobre a sua participação no processo eleitoral. Enquanto não falar, fica no campo da especulação.

SEGURAR BASES

O PCdoB está jogando tudo na base eleitoral de Tarauacá para voltar a ter o domínio da prefeitura, indicando o vice numa chapa puxada pelo ex-prefeito Rodrigo Damasceno.

CHIQUINHO CHAVES

É o nome que o PSD do senador Sérgio Petecão vai lançar para prefeito de Epitaciolândia. Chiquinho Chaves é uma figura conhecida por ser um radialista muito popular.

FOI FORÇADO

Esqueçam a possibilidade de ver o ex-governador Binho Marques, como candidato a prefeito da capital. Binho foi candidato governador quase que forçado pelo PT, não queria de jeito algum. Binho não esconde que não tem nenhuma simpatia por ocupar cargos majoritários.

FRASE MARCANTE

“Quem muito fala, acaba dando bom dia a cavalo”. Ditado popular