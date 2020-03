Mulheres privadas de liberdade recebem programação pelo mês da mulher

Uma extensa programação especial com as mulheres apenadas no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) foi realizada em alusão ao mês da mulher. Foram dois dias de programação com palestras com a juíza de Direito da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco, Andréa Brito, com o objetivo de levar reflexão sobre o cometimento de crimes e visando a ressocialização.

A ação, realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), também ofereceu testes rápidos de saúde, orientações acerca de atividades individuais para o bem-estar físico, cortes de cabelo e atividade musical.

“Muitas vezes, o tráfico cometido por mulheres pode ser encarado como um ato de violência doméstica, pois as mulheres, na maioria das vezes, são obrigadas a tentarem entrar no presídio com entorpecentes durante os dias de visitas e isso é muito grave”, disse a juíza.

A secretaria prometeu montar um cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante todo o ano, incluindo mutirões para a retirada da segunda via de documentos, certidão de nascimento, RG, carteira de trabalho, também tratamentos de saúde, capacitação profissional e atendimento jurídico.

