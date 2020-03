Ministério da Saúde cria aplicativo com triagem virtual sobre coronavírus

O Ministério da Saúde (MS) em parceria com empresas de tecnologias lançou nesta semana um App com informações úteis para combate e prevenção do Coronavírus [Covid-19].

De acordo com a descrição na Play Store e App Store, através da plataforma é possível obter tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção e outras informações relevantes como unidades de saúde próximas e notícias oficiais.

O Ministério desenvolveu o App que comunica informações sobre o COVID-19 e realiza triagem virtual, indicando se é necessário ou não ir ao hospital.

https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes