Mesmo sem citar JV, Alysson repudia tentativa de petista criar “pânico” sobre coronavírus

Após o ex-senador Jorge Viana, postar um vídeo em seu Facebook criticando a “ausência de um plano de contingência” contra o novo Coronavírus (Covid-19), na tarde desta sexta-feira, 13, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, repudiou o fato do petista querer se promover em cima de uma situação tão delicada e, de carona, tentar criar pânico na população ao afirmar que o Governo do Estado não teria um Plano de Contingência para casos suspeito da doença nas unidades hospitalares do Acre.

“Querer aparecer em cima de uma situação dessas é no mínimo, algo que precisamos reprovar….A bem da verdade, em defesa dos profissionais da Saúde e para evitar que informações falsas causem pânico à nossa população, quero esclarecer que o ACRE POSSUI SIM UM PLANO DE CONTINGÊNCIA E PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS, que foi elaborado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, por profissionais do nosso Estado”, escreveu Bestene em sua página.

O secretário relembrou que o Plano de Estadual de Contingência contra o novo coronavírus foi elaborado em fevereiro quando, ainda, não existia nenhum caso confirmado no Brasil.

“Com a confirmação do primeiro caso, os nossos profissionais, que estão se dedicando, trabalhando arduamente para proteger nossa população, elaboraram o segundo Plano de Contingência e Prevenção, com os ajustes necessários, indicados pelo Ministério da Saúde”, relatou.

Bestene afirmou que tanto o Plano de Saúde Estadual, quanto o do Ministério da Saúde estão sendo executados, e lamentou que pessoas tentem politizar uma situação delicada e séria.

“Os dois Planos foram enviados ao Ministério da Saúde e estão sendo executados. As alterações no Plano são feitas de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Capacitações, formações e até simulações já foram feitas por nossas equipes. Lamento muito que pessoas tentem de todas as formas politizar uma situação tão delicada e séria. É importante aqui reconhecer todo esforço e dedicação de todos os profissionais da Saúde. Unidos, vamos vencer o coronavírus!”, encerrou.