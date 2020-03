Membro de facção invade casa para executar rival; três são baleados

Na tarde deste sábado, 14, foi registrado uma tripla tentativa de homicídio em uma casa localizada na rua José Augusto, no Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Os moradores feridos tratam-se de Antônio de Jesus Nascimento, de 45 anos, seu filho Alessandro Garcia do Nascimento, 20 anos, e Rodrigo Mendes de Oliveira, 19 anos, suposto membro de uma facção criminosa.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, as vítimas estavam na residência quando dois homens, supostamente membros de uma facção criminosa rival, chegaram em uma motocicleta e um dos criminosos entrou na casa e efetuou vários disparos.

Antônio foi atingido com um tiro na região do fêmur, o filho dele, Alessandro, foi ferido com um tiro no braço direito e o suposto membro, Rodrigo, foi atingido com dois tiros que atingiram de raspão a cabeça e as costas.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco, todos estão em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas a dupla na motocicleta não foi localizada.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram as investigações. A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.