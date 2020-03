Inauguração da ponte sobre o Rio Madeira é o grito de liberdade dos acreanos

Não é exagero dizer que a inauguração da ponte sobre o rio Madeira, no espaço de Rondônia, se caracteriza para os acreanos como um verdadeiro grito de liberdade, que está entalado na garganta há muitos anos. Ainda existe um sentimento de divisão entre o Acre com o restante do país.

É o que apontam as pessoas que aguardam para entrar na balsa para poder continuar a viagem rumo ao Acre, ou viajando em direção contrária. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, conseguiu uma autorização para entrar no canteiro de obras, onde constatou o trabalho que segue no local da ponte.

No entanto, o ritmo lento da obra ainda causa certa insegurança quanto à data prevista para a entrega da ponte. Nesse período de chuva, 45 homens estão trabalhando, bem diferente do início dos trabalhos, quando tinha 180 trabalhadores.

A obra teve início em 2014 e até agora já foram investidos R$ 130 milhões. O novo prazo para entrega da obra é dezembro de 2020, mas ainda depende de um aditivo de R$ 22 milhões para extensão da ponte em mais 440 metros, tendo em vista a última alagação de 2014, que quase deixou o acre isolado do restante do Brasil. O DNIT afirma que o dinheiro já está assegurado.

No vídeo, além das imagens em detalhes que o público já conhece, ainda há uma visão geral da região. Assista!

