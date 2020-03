Em nota, PT diz que apoia Rodrigo Damasceno para a prefeitura de Tarauacá

Em nota, a direção municipal do PT de Tarauacá anunciou que o partido vai apoiar a pré-candidatura de Rodrigo Damasceno à Prefeitura de Tarauacá. Rodrigo, atualmente sem partido, já foi prefeito pela sigla. “Nosso partido se reuniu e decidiu que está de portas abertas para o Rodrigo se ele quiser. Mas, mesmo estando em outro partido, terá nosso apoio”, disse um dirigente ao Blog do Accioly.

Se mantida a decisão, o PT joga água fria nos planos de alguns aliados, entre eles o secretário de Educação de Rio Branco, Moisés Diniz, que manifestou desejo de ser candidato a prefeito se houvesse uma junção mais forte das esquerdas.

Abaixo a nota na íntegra:

A Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores de Tarauacá, observando o atual cenário político e de abandono da nossa cidade, somados a situação de necessidade da população que carece de um gestor, que realmente se preocupe com os problemas do Município e do povo, decidiu ouvir as vozes da rua, que pede Rodrigo Damasceno como candidato a prefeito.

O Partido entende, que uma eleição é um processo de construção popular e democrática baseada na vontade da maioria, princípio basilar para a vida em sociedade, de forma que essa aclamação pelo nome do médico do Rodrigo Damasceno, está baseada num projeto político que objetiva-se ao bem comum, tendo realmente o povo como real beneficiário, que durante sua gestão a frente do Município disponibilizou para toda população inúmeras oportunidades de melhorar de vida, como os concursos públicos e cursos profissionalizantes, sem falar nas obras que ofertava emprego e renda, além do projetos de reconstrução da cidade que englobava a construção de novos bairros, casas populares, mobilidade urbana e saneamento básico.

Assim como a população, acreditamos que foi cometido um estelionato eleitoral, baseado em mentiras e enganação, fato que levou a destruição da cidade e desesperança do povo, por isso não podemos deixamos deixar que a situação caótica se agrave ainda mais com pessoas que não pensam no coletivo.

Queremos o que foi interrompido, seja retomado, com as construções que geravam emprego e renda, os concursos públicos que representaram uma melhora de vida para as pessoas, os festivais que faziam a população feliz através da Expo Tarauacá, festivais de Praia e o aniversário da cidade.

A história do Partido dos Trabalhadores em Tarauacá é repleta de desenvolvimento em prol da população, tendo inaugurado os concursos públicos, as aberturas de ramais, os atendimentos de saúde, retomados quando estivemos junto da administração do Rodrigo.

O quadro de revanchismo e paradigma de divisão da sociedade que tomou conta do país, precisa ser rompido, acreditamos que a verdadeira política é feita através do diálogo com pessoas que pensam diferente, mas que não abrem mão do bem maior que é a necessidade das pessoas, logo não perderemos o nosso lema “Todos por Tarauacá’, referendando o projeto que a população acredita e convidando os que realmente gostam de Tarauacá.

EXECUTIVA MUNICIPAL DO PT

TARAUACÁ-ACRE