Em dez anos, só 18% de tudo o que o Acre comprou e vendeu passaram pela Rodovia Interoceânica

Dos US$ 246 milhões efetivados em exportação e importação pelo Estado do Acre entre 2009 e 2019, pouco mais de 18% foram realizados pela Estrada do Pacífico (ou Rodovia Interoceânica). Ou seja, cerca de US$ 44,6 milhões foi o valor das mercadorias transacionadas pela rodovia.

As importações, segundo o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, somaram pouco mais de US$ 11,5 milhões, sendo a grande maioria de produtos importados do Peru na aquisição de cebola, alho, frutas e cimento, dentre outros, e da China (PVC).

As exportações totalizaram mais de US$ 33,1 milhões de dólares e o principal destino foi o Peru (castanha do brasil, milho e peixe, dentre outros).