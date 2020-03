Casal é preso na BR-364 com 39 kg de cocaína escondido em caminhão

Um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão 39 kg de cocaína na tarde deste sábado (15). A prisão e apreensão do entorpecente aconteceu no km 9, da BR-364, na Unidade Operacional 01, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Branco.

De acordo com a polícia, ao fazer uma vistoria de rotina na BR-364, abordou um caminhão. Dentro do veículo, estavam o motorista e uma passageira. Durante a entrevista policial, o caminhoneiro apresentou sinais de nervosismo e conversa desconexa sobre origem e destino da viagem. Devido à fundada suspeita, os PRFs decidiram realizar uma fiscalização minuciosa na cabine. No interior do veículo, na parte superior do painel, os policiais localizaram um local preparado para armazenar algo. Quando conseguiram abrir o compartimento, que estava vedado, os PRFs encontraram 38 barras contento substância com características de cloridrato de cocaína.

Após realizar o teste preliminar, o produto reagiu positivamente para o entorpecente. Indagado mais uma vez, o caminhoneiro confessou que veio de Ji-Paraná (RO), na noite da última sexta-feira (13), com o caminhão vazio. Ele recebera o entorpecente de três homens, em momentos diferentes, e que ganharia a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para transportar a droga até a cidade de Uberlândia (MG).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o motorista e a passageira, juntamente com a droga e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Com informações da Nucom