Bittar palestra sobre Pacto Federativo em evento promovido pelo TCE do MS

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC do Pacto Federativo no Senado, palestrou sobre o tema em evento promovido pelo Tribunal de Contas (TCE) do Mato Grosso do Sul, na noite desta quinta-feira (12). É a quarta cerimônia de que ele participa, a convite de instituições públicas. A ideia é que esses encontros sirvam à discussão de opiniões e sugestões capazes de aprimorar seu trabalho com a PEC.

Nos últimos meses, o senador participou de eventos semelhantes realizados em São Paulo e no Distrito Federal.

Segundo disse ele nesta quinta, o Brasil está começando a sair da maior crise econômica da sua história.

“Boa parte dessa recessão foi resultado das instituições criadas pelos governos anteriores, o que acarretou inchaço, corrupção e desperdício [de recursos] na máquina pública, sem que os órgãos de fiscalização conseguissem coibir essas práticas a partir dos mecanismos que havia à época”, disse ele.

Bittar voltou a falar sobre a necessidade de soberania sobre a Amazônia, com a possibilidade de exploração racional dos seus recursos naturais, sobretudo por parte dos estados que estão dentro dos seus limites geográficos.

“Não é admissível que a maior riqueza ambiental do planeta seja também um ambiente de miséria para a maioria dos moradores da região”, argumentou.