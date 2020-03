Meio Ambiente do Acre é destaque no Fórum de Governadores

Nas discussões do 20° Fórum de Governadores da Amazônia Legal, o Acre teve seu protagonismo quando o assunto é conservação ambiental graças à adoção de uma gestão descentralizada dos serviços com a criação dos Centros Integrados e a realização dos Mutirões Ambientais nas cinco regionais do estado.

O encontro reuniu governadores e secretários do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão que, juntos, estruturaram o Plano de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais. A construção do plano estratégico contou com a participação da Secretária de Estado de Meio Ambiente do Acre (Sema).

“Foram discussões importantes com direcionamentos claros para viabilizar a execução do plano proposto. O Acre vem trabalhando para alinhar desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Estamos levando atendimento aos produtores através do Mutirão Ambiental. É o Estado presente na cidade e no campo. Queremos o produtor como parceiro e acreditamos que essa aproximação irá contribuir também para a redução do desmatamento ilegal no estado do Acre”, destacou Israel Milani, secretário da Sema.

As propostas contidas no Plano irão orientar as ações dentro de sete eixos estratégicos e servirão de base para orientar os trabalhos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O encontro reuniu governadores e secretários do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Agência de Noticias do Acre