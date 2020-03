Ação da da polícia termina com droga, dinheiro e três presos em Manoel Urbano

Uma nova incursão contra o varejo do tráfico de drogas nos Vales do Purus e Iaco foi realizada por homens do 8º Batalhão da Polícia Militar em Manoel Urbano e Sena Madureira nesta sexta-feira (13).

A ação resultou na apreensão de entorpecente prontos para revenda à granel e três pessoas suspeitas por tráfico de drogas em Manoel Urbano. Além disso, o esquema foi financeiramente prejudicado com o confisco do dinheiro suspeito em posse dos detidos.

Já em Sena Madureira, em operação na Praia do Amarílio, a PM fez a apreensão de uma arma de fogo tipo escopeta de fabricação caseira, bem como um cartucho calibre 32.