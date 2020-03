Volume de chuvas no Acre acima da média e elevação dos rios estão previstos para este mês

Boa parte do Acre amanheceu debaixo de chuva forte nesta sexta-feira (13). Os cenários coloridos da cidade, como na região da Gameleira, mudaram para a cor cinza em meio à precipitação. Em Rio Branco, as previsões meteorológicas já apontavam que hoje o dia seria chuvoso. Pesquisas de Davi Friale publicadas no portal O Tempo Aqui e da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia garantem que a instabilidade deve ser contínua no Estado durante todo este mês de março.

O fluxo do vento em baixos níveis da atmosfera favorece o aparecimento de muitas nuvens carregadas nas regiões do Acre neste período. Para os próximos dias, os Estado deve apresentar céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Além disso, a previsão de chuva para março no Acre é acima da média, conforme o pesquisador Davi Friale, assim como o nível dos rios deve subir consideravelmente nos próximos dias.

Uma massa de ar muito úmido deverá provocar chuvas intensas no início da próxima semana, entre segunda-feira e quarta-feira, no Acre. “Os acumulados poderão passar de 150 milímetros, em algumas áreas”, diz o portal. A previsão é de chuvas diárias e pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas. Ainda assim, o calor abafado deve continuar predominando.