Ufac oferta vagas para pós-graduação em práticas hospitalares e medicina veterinária

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), divulgou nesta sexta-feira, 13, o edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação em aprimoramento em práticas hospitalares e medicina veterinária preventiva. O curso será ofertado no Campus Sede, em Rio Branco.

Serão ofertadas sete vagas. A pós será desenvolvida em 3.840 horas/aula, sendo 80% horas práticas e 20% horas teóricas, e terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, com período de 30 dias de férias anuais.

O aluno poderá receber bolsa mensal no valor de R$ 1.250,00 paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional do Acre (Fundape), durante 12 meses, desde que o próprio cumpra as exigências do Programa e haja disponibilidade de bolsa.

As inscrições irão começar na próxima segunda-feira, 16, e encerram dia 13 de Abril. As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, sendo a ficha de inscrição disponibilizada no Anexo I deste Edital.

