Socorro Neri, a antipolítica!

Quem milita na política há muito tempo tem a impressão que a prefeita Socorro Neri (PSB) faz o caminho inverso para quem deseja uma reeleição. Protege como uma leoa a integridade da gestão não negociando cargos para ter apoio de quem quer que seja. Alguns dirigentes partidários já saíram frustrados de encontros em que ela deixa muito claro em que não troca cargos e espaços de poder por apoio. Não faz negociatas, conchavos, politicalha e politicagem. Ela mesma diz que pode até perder uma eleição, mas não perde a dignidade. Socorro pensa a política no sentido aristotélico do conceito em que o político (todo cidadão é político e não apenas quem o representa) realiza sua vida, busca ser feliz vivendo na cidade, ou na Polis, como chamavam os gregos. O interesse será sempre o bem comum, o coletivo e não o individual. Porém, nesse momento da vida pública em que a ética e a política se divorciaram litigiosamente, a democracia cambaleia como um bêbado pelas ruas, o respeito e a reputação morreram afogados no rio caudaloso e barrento das redes sociais é muito doloroso entrar em uma eleição pelo poder do convencimento e não do dinheiro. Do verbo e não da verba. Para “esse tempo”, a prefeita Socorro faz a ante política, mas é exatamente o que pode nos salvar do lixo em que se transformou a política recheada de homens e mulheres corruptos de almas apodrecidas pela ambição e pelo poder. O bom dessa eleição é que alguns outros candidatos pensam e agem como ela. Talvez a maioria dos eleitores se convença da necessidade de uma revolução ética na política que só pode ser feita através da arma poderosa do voto.

“De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma”, disse um dia um jovem Galileu, que vivia em um vilarejo, à beira de um lago que chamam de mar, subjugado pelo mais poderoso império da antiguidade, o Romano. Suas palavras ecoam através dos tempos…Ele nunca morreu!

. Ontem sugeri ao governador Gladson, ao secretário Alysson Bestene e ao presidente da Assembleia, deputado Nicolau Junior que comecem a fazer rodízio de servidores nas repartições públicas para conter o avanço do corona vírus, que ainda não chegou ao Acre.

. Mas pode chegar, chegou em Cobija!

. Existem servidores que se incluem nos grupos de risco, deveriam ir para casa cumprir isolamento;

. Estou exagerando?

. Sinceramente não sei, quando olho o estrago feito na Itália me assusto!

. O Alysson foi educado e respondeu de que há todo um protocolo estabelecido por profissionais competentes e preparados para enfrentar a Pandemia.

. O corona tem afetado pessoas abastadas que viajam muito para a Europa com todas as condições de fazer um bom tratamento;

. Me preocupa mesmo é a população em geral, os mais pobres.

. Haverá UTI para todos os casos graves!

. Bom mesmo seria “se mandar pra colônia”, “pro meio do mato”, “pra colocação”, quem sabe viver dentro de um batelão regateando por um ano, ou mais!

. Há um tempo atrás éramos mais livres, a modernidade, a tecnologia nos criou amarras, nos prendeu em uma vida utilitária, sem sentido, vazia, nauseabunda.

. “A técnica”, como dizia um alemão chamado Heidegger!

. Por isso mesmo ficar angustiado é bom, traz um despertamento para uma vida autêntica como, por exemplo no batelão!

. (Lembrei do Aloísio Maia e Madame Janete)!

. Em Cruzeiro do Sul, a guerra entre os candidatos está declarada!

. Do pescoço pra baixo vai ser canela!

. Os combustíveis, vão baixar ou não?!

. É golpe!

. Bom dia!