Prefeitura de Rio Branco cria grupo de trabalho para prevenção ao coronavírus nas escolas

Tendo em vista a situação de pandemia do Coronavírus (COVID-19) decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o aumento do número de casos registrados em todo o Brasil, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME) criou um grupo de trabalho com vistas à prevenção do vírus nas escolas da rede municipal de ensino.

O grupo de trabalho é formado por representantes da Universidade Federal do Acre (UFAC), Colegiado de Diretores de Escolas Públicas, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, SEME e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

De acordo com o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, o grupo tem a missão de fazer a discussão sobre as formas de criar um ambiente de prevenção contra o vírus nas escolas, começando pela capacitação de professores, diretores, coordenadores e demais servidores dos estabelecimentos de ensino, orientando-os sobre as regras para prevenir e identificar os casos, ampliando, posteriormente, essa discussão para outros setores.

“As escolas são lugares que concentram grande número de pessoas, principalmente crianças. O nosso trabalho agora é focar e trabalhar na prevenção”, explica Diniz, informando que cerca de 25.000 crianças estudam nas escolas da capital.

Focando a comunicação

O secretário afirmou que é necessário realizar um trabalho eficaz de comunicação como forma de esclarecer à comunidade escolar as formas de propagação do vírus, os cuidados que devem ser tomados, os mitos e verdades sobre as formas de contágio da doença causada pelo agente viral. “As fakes News estão matando, causando pânico entre as pessoas, daí a necessidade de levar o maior número de informações possível às famílias e aos nossos estudantes”, enfatiza Diniz.

Papel fundamental

Para o professor e pesquisador Foster Brown, da Universidade Federal do Acre, o papel da educação é fundamental para a prevenção e o combate ao COVID-19. “A chegada desse vírus é apenas questão de tempo. O que devemos fazer é nos anteciparmos e trabalhar para reduzir a velocidade da taxa de transmissão”, explica Brown, classificando como excelente a iniciativa da Prefeitura.

Ele enfatiza que é importante que a população se abasteça de informações confiáveis acerca do problema. “Existem sites mantidos pelo Governo Federal na Internet, onde as pessoas podem dispõem de informações seguras sobre o COVID-19”, conclui o pesquisador.