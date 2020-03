Mazinho vai para a reeleição numa grande aliança 

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) – foto – vai para a disputa da reeleição tendo uma aliança política heterogênea no seu palanque, onde deverão estar os deputados federais Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (DEM), Flaviano Melo (MDB), Perpétua Almeida (PCdoB), Manuel Marcos (PRB), senador Sérgio Petecão (PSD), políticos do PT, é ancorado em fortes chapas de candidatos a vereadores. “A nossa previsão é que vamos eleger entre seis a oito vereadores aliados, e que teremos uma vitória folgada na nossa reeleição”, previu ontem Mazinho ao BLOG DO CRICA. Para ele, não fará diferença entre enfrentar o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) ou a ex-prefeita Toinha Vieira (MDB). “Qualquer um dos dois será derrotado por uma margem grande de votos, podem anotar”, enfatizou. Em todas as pesquisas realizadas, Mazinho aparece com um dos prefeitos melhores avaliados do Estado.

CONVERSA DE AMIGOS

A dirigente do PL, ex-deputada federal Antônia Lúcia, se encontrou ontem com o governador Gladson Cameli no Palácio Rio Branco, para uma longa conversa. Ambos estavam afastados politicamente. A ex-parlamentar revelou ao BLOG que foi uma conversa amiga e não política.

MESMO PALANQUE

Antônia Lúcia defendeu o direito do governador Gladson Cameli de ter um candidato do seu grupo escolhido por ele para disputar a prefeitura e prometeu que, se isso ocorrer, poderão estar no mesmo palanque. Negou que o PL tenha aliança fechada com algum partido.

RESPOSTA RÁPIDA

Os assaltos continuam acontecendo, mas a polícia tem dado uma resposta rápida nas prisões.

BOA CONVERSA

Dando seguimento á série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco, o programa “Boa Conversa”, que apresentamos com o colega Astério Moreira, e que irá ao ar domingo próximo, terá como entrevistado o empresário Jarbas Soster, num papo livre.

CRÍTICO FEROZ

Jarbas Soster é um crítico feroz dos governos petistas e do modelo econômico da florestania.

SACANAGEM COM O CONSUMIDOR

Desculpe o leitor, mas não existe outra palavra para qualificar as ações dos donos de Postos de Gasolina do Acre, que mesmo tendo sido anunciada uma redução nos preços dos combustíveis pelo governo federal, não devem baixar os valores atuais. O Acre é um Estado sem lei.

NOME DO PDT

O PDT está inclinado em ter um candidato a prefeito de Rio Branco. O nome deverá ser o do jovem Jeferson Barroso. Ontem, me confirmou que de fato o seu nome está colocado para a discussão no partido. O PDT optou em apostar na juventude e preparar quadros para o futuro.

RESISTÊNCIA NATURAL

Com dois vereadores, Emerson Jarude e Marcos Luz, o MDB terá dificuldade de completar a chapa. O fato de terem mandatos cria uma resistência natural aos novos candidatos.

SEMPRE TEM O IMPREVISÍVEL

Com três adversários disputando a prefeitura de Xapuri o prefeito Bira (PT) é favorito, em tese. A política tem caminhos insondáveis, nem sempre o favorito é que ganha a eleição.

SENTIU FISGADA

O MDB está chiando por conta da posição de neutralidade do senador Petecão (PSD) na eleição para a prefeitura da capital, porque a decisão quebra toda uma estratégia que previa a indicação de Marfisa Galvão (PSD) como vice na chapa do deputado Roberto Duarte (MDB).

BASTA OLHAR O QUADRO

Não é um problema simples para o MDB resolver. Não conseguiu até aqui montar uma aliança partidária que dê mais solidez à candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) para a PMRB.

REUNIÃO DECISIVA

O PT tem uma reunião decisiva neste fim e semana na capital, com a participação do ex-senador Jorge Viana, o ex-prefeito Angelim, o ex-prefeito Marcus Alexandre, deputado Daniel Zen e outros dirigentes, quando deverão discutir qual o rumo do PT na eleição para a PMRB.

SITUAÇÃO DELICADA

O PT passa por uma situação delicada na capital, com seus principais políticos recusando ser candidato a prefeito, um rescaldo negativo que vem da fragorosa derrota da última campanha.

SITUAÇÃO DE PENÚRIA

O governo passado deixou o PT numa situação de penúria política que é humilhante.

COISAS DA POLÍTICA

Caso o PT estivesse no poder estaria havendo brigas para ver quem disputaria a PMRB.

PETECÃO DESCARTA ANDRÉ

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, caiu definitivamente em desgraça com o senador Sérgio Petecão (PSD), que lhe negou legenda para disputar a reeleição. Em uma aliança fechada ontem com o ex-prefeito James Gomes, o senador decidiu que apoiará Rosana Gomes (PROGRESSISTAS) para prefeita e indicará como vice o ex-vereador Tião Alves (PSD).

MÁGOA ANTIGA

Rosana é irmã do ex-prefeito James e cunhada da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS). Além da briga do prefeito André com o diretório municipal do PSD, que lhe negou a presidência da executiva municipal, Petecão tinha uma queixa antiga do prefeito, que não teria entrado de cabeça na sua última campanha para o Senado. Só resta ao André deixar o PSD.

QUADRO DEFINIDO

Rosana Gomes (PROGRESSISTAS), Gilson da Funerária (SD), Branca Menezes (PSDB) e André Maia (partido a definir), são os nomes postos até aqui na disputa da prefeitura da capital.

TIROU DA PASTA

O ex-prefeito e presidente do PROS, Francisco Deda, conseguiu transformar um partido que vivia numa pasta, numa agremiação partidária com vida ativa, disputando várias prefeituras.

BOM SENSO

O bom senso pede que as manifestações do próximo dia 15 contra a classe política e na defesa do presidente Bolsonaro, sejam transferidas para outra data, por conta da pandemia do coronavírus. Os deputados federais e senadores implantaram um parlamentarismo branco, que deve ser combatido com vigor. Querem o parlamentarismo? Que mudem as leis.

SÉRGIO ONOFRE

É um dos nomes que estará disputando uma vaga de vereador na chapa do MDB, na capital.

DISPUTA RENHIDA

O MDB vai para a disputa da prefeitura de Plácido de Castro com um nome de boa popularidade, o ex-prefeito Francisco Tavares, que deverá travar uma briga ferrenha com o atual prefeito Gedeon, que disputará a eleição na máquina municipal, que pesa no interior.

FRASE MARCANTE

“Toda pessoa que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular aprendo com ela”. Emerson.