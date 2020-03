Lucas Gomes é exonerado do cargo de presidente do IAPEN

O que já havia sido anunciado pelo próprio governo, agora é oficial. Lucas Gomes não é mais presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN).

Com uma gestão marcada pelo corte de privilégios aos detentos, confusão com o judiciário e fugas, Lucas já tem um substituto.

No mesmo Diário Oficial desta sexta-feira, 13, que o exonera, é publicada a portaria de nomeação do policial penal Arlenilson Cunha para o cargo. O novo gestor do IAPEN tem 34 anos e faz parte dos quadros do instituto desde 2008. Formado em pedagogia, é concludente do curso de direito.

Dentro do IAPEN exerceu várias funções de chefia e coordenação, além de ter sido diretor da Penitenciária de Senador Guiomard durante três anos. Em 2018, foi candidato à deputado estadual pelo PDT, onde teve 2.252 votos, mas não conseguiu se eleger.