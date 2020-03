Heitor Júnior se defende e diz que jamais agrediu a vereadora Elzinha: “ela está apelando”

O ex-deputado estadual Heitor Junior se pronunciou a respeito das declarações da vereadora Elzinha Mendonça (sem partido), que durante uma audiência pública nesta sexta-feira, 13, que tratava de políticas públicas para mulheres afirmou ter sido vítima de violência psicológica por parte de seu ex-companheiro durante 10 anos. Sem citá-lo, a vereadora revelou que foi difícil quebrar um círculo de violência.

“Embora ela não tenha me citado, fui colocado dessa forma. Eu nunca fui casado com ela. Ela só morou comigo durante 4 anos, no período em que ganhei a eleição para deputado. No dia que ela ganhou a eleição para vereadora, três meses depois ela saiu de casa”, disse Heitor ressaltando que Elzinha sempre tratou mal os assessores, familiares e amigos.

Junior ressaltou que a fala de Elzinha tendo como pano de fundo os direitos das mulheres é uma estratégia para tentar se reeleger. “Ela tá apelando com esse negócio de direitos das mulheres poque ela não tem projetos. Ela tá apelando para ganhar uma eleição”, disse.

“Ela mesmo disse que nunca a agredi e que foi violência psicológica. Porque ela não foi no Ministério Público. Ela é muito atrevida. Vivo um novo momento, tenho família, tenho esposa e não aceito esse tipo de jogo”, disse o ex-deputado.

Heitor disse que Elzinha teve outros dois relacionamentos antes deles onde em algumas situações “teve problemas graves de espancamento”, disse o professor ressaltando que “briga de casal todo mundo tem” e citou uma frase bíblica que “vamos colher o que nós plantamos”.