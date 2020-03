Gladson solta grito de guerra na comemoração dos 24 anos do Bope

O governador Gladson Cameli (Progressistas) protagonizou um momento de descontração durante a comemoração dos 24 anos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Acre, ocorrida nesta sexta-feira (13). Na solenidade, Cameli dividiu com um militar um grito de guerra e arrancou risos dos presentes. O comando do Bope homenageou com menção elogiosa três policiais do batalhão por atuarem firmemente no combate à violência e proteção da sociedade acreana.

Gladson também foi agraciado com troféu confeccionado a partir de granadas desmilitarizadas (sem efeito explosivo), como forma de agradecimento pelo apoio e trabalho de fortalecimento da instituição. Houve um desfile para o público presente na sede da unidade especial. A tropa de elite do Acre é reconhecida nacionalmente por sua atuação e preparo para lidar com as mais diversas situações na área da Segurança Pública.

Para o governador, a Segurança Pública tem feito um brilhante trabalho no enfrentamento à criminalidade. “Tenho visto o quanto a pasta da Segurança Pública tem feito para proteger a nossa população e quero dizer que vocês podem contar comigo no sol ou na chuva. São homens e mulheres que estão cumprindo o seu dever constitucional e cabe ao Estado criar melhores condições de trabalho, valorizando os servidores para que possamos dar uma resposta a sociedade”, frisou.

Para o coronel Edener Franco, comandante do Bope, o momento é de felicidade e de reconhecimento aos primeiros integrante do batalhão de elite. “Nossos pioneiros trabalharam com muita dificuldade de material, sem capacitações, mas com muita vontade de fazer. Hoje, estamos comemorando e homenageando alguns que estavam naquela época e agradecendo a todos que atualmente contribuem com o sucesso dessa unidade. O momento também é de agradecer o respeito que a população acreana tem com o Bope e dizer que vamos continuar com o mesmo empenho de sempre para proteger a sociedade”, argumento o comandante.

Com informações Agência de Notícias do Acre

Veja o vídeo: