Em fórum, secretários de Saúde da Amazônia aprovam compra compartilhada de medicamentos

A Câmara Setorial de Saúde do Consórcio da Amazônia Legal aprovou durante o 20º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, Termo de Referência para a primeira compra compartilhada de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para os nove Estados da Amazônia Legal.

A reunião da Câmara de Saúde foi presidida pelo secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, Alberto Beltrame, atual presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e contou com a participação dos secretários estaduais de Saúde, Francisco Monteiro (RR); João Bittencourt Silva (AP); Alysson Bestene, Rodrigo Tobias (AM), além de coordenadores e diretores de Assistência Farmacêutica e assessores técnicos.

A compra compartilhada de medicamentos de alto custo dá racionalidade à aquisição, escala para a compras e economicidade para o processo. “É um avanço, é um marco porque é a primeira compra que será feita pelo Consórcio dos Estados da Amazônia Legal. Teremos uma economia importante que poderá ser revertida em recursos a mais para aplicar no aperfeiçoamento e na qualificação do sistema de saúde. Há estados que terão 20% de economia, outros até 60%. E fornecer medicamento a um preço adequado, com logística adequada em tempo correto é um dos objetivos. E nós esperamos que, em breve, possamos avançar ainda mais. O importante, aqui, é que tenhamos a construção de um consenso para melhorar a vida dos amazônidas”, disse o gestor do SUS no Pará.

(Conass)