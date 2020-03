Criminosos fazem reféns em loja no Tucumã e roubam caminhonete; polícia recupera veículo

Mais um roubo em empresas foi registrado em Rio Branco. A loja de informática e celulares Dino Cel, localizada na rua N 4, no bairro Tucumã, foi invadida por dois criminosos no final da tarde dessa quinta-feira (12). Os bandidos renderam as vítimas e depois roubaram vários pertences da loja, além de uma caminhonete.

De acordo com informações da polícia, os assaltantes chegaram a pé, entraram no estabelecimento e em posse de armas de fogo anunciaram o assalto. Eles mantiveram os reféns por um longo período com a arma apontada para a cabeça das vítimas. Enquanto isso, outro criminoso colocava os objetos da loja dentro da caminhonete do proprietário.

A Polícia Militar foi acionada por um familiar que percebeu a situação e quando o criminoso que mantinha reféns as vítimas percebeu que os policiais estavam a caminho, pulou o muro da casa e saiu a pé pelo parque do Tucumã.

Após colher as características dos bandidos, os policiais conseguiram prender um dos autores do crime em via pública em posse de uma escopeta calibre 12. Rondas foram feitas na região e os policiais receberam informações de que a caminhonete roubada estaria em uma casa no bairro Mocinha Magalhães.

As guarnições foram até o local e conseguiram prender o outro criminoso e recuperar a caminhonete modelo Hilux de cor prata roubada. Os bandidos foram encaminhados juntamente com a caminhonete à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.