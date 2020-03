Coronavírus: Jorge sugere que autoridades do Acre criem plano de contingência com urgência

Na tarde desta sexta-feira, 13, o ex-senador Jorge Viana, postou um vídeo em seu Facebook para falar acerca do coronavírus [Covid-19] que já está presente em 13 estados do Brasil. No Acre, ainda não existe nenhum caso confirmado do Covid-19.

O petista afirmou que devido ao vírus o Brasil perdeu mais de 1 trilhão de reais nas últimas semanas.

Jorge afirmou que caso a doença chegue ao Acre o estado não possui um plano de contingência para combater o vírus. “O pior nessas horas é o pânico, e não termos um plano de ação, com metas e pessoas para nos ajudar. Todos nós podemos e devemos ajudar”, disse Viana.

Viana relatou que o governo federal vem adotando medidas corretas acerca da prevenção ao vírus, mas que não vê as mesmas medidas sendo tomadas pelas autoridades locais.

Em outro trecho, Jorge sugeriu ao Governo do Acre que adote medidas para prevenir que a pandemia chegue ao estado.

“O Acre precisa ter um plano de contingência. Os parlamentares, governo, prefeituras e autoridades da saúde precisam se juntar para montar uma proposta. Porque se a gente adotar protocolos, buscar informações nos médicos a gente pode evitar que o vírus entre em nossas casas”, encerrou.

Veja o vídeo: