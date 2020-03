Caixa Econômica seleciona pessoas e empresas para lotéricas em cidades do Acre

A Caixa Econômica Federal emitiu nesta sexta-feira (13) aviso de pregão eletrônico para seleção de pessoas físicas ou empresas visando a exploração de atividade lotérica, por meio do regime de permissão para municípios do Acre.

O credenciamento vai até as 23h59m do próximo dia 27 de março, sendo que o recebimento das propostas dura até as 11 horas do dia 30.

O edital traz melhores informações e está disponível no portal www.licitacoes.caixa.gov.br, na opção Compras Públicas, em seguida a opção Credenciamento. A pregoeira é Luisa Fernandes.