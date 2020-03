Bloqueadores de sinal de telefone do presídio de Rio Branco são desligados por falta de pagamento

Os bloqueadores de sinais telefônicos existentes no presídio Francisco d’oliveira Conde, em Rio Branco, estão desligados desde a última quarta-feira, 11. A interrupção do serviço, segundo apurou o ac24horas, ocorre devido o governo não pagar a mensalidade para a empresa responsável pelo equipamento.

A denúncia foi confirmada na tarde desta sexta-feira, 13, pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Com a interrupção, a rotina de segurança existente na unidade prisional foi intensificada visando evitar a prática e a entrada de novos ilícitos. “A nova equipe gestora do Iapen está tomando conhecimento de todos os contratos e realizará reuniões com os fornecedores e empresas contratadas para que as providências cabíveis sejam adotadas”, disse o novo presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, em comunicado.

O ac24horas apurou que desde que os bloqueadores foram desligados, o fluxo de ligações telefônicas e mensagem de internet de presos para o lado de fora aumentou consideravelmente. Existe denuncia de detentos estariam usando celulares para passar a noite assistindo Netflix e sites de pornografia. Alguns, inclusive, tem usado até as redes sociais para mostrar a rotina da unidade para familiares e aliados do crime.