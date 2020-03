Atlético e Galvez se classificam e estão na final do 1º turno do Campeonato Acreano

Foi com muito mais bem dificuldade do que suas torcidas esperavam, mas Atlético Acreano e Galvez passaram pelas semifinais, confirmaram o favoritismo e vão decidir o primeiro turno do Campeonato Acreano 2020.

Atlético e Humaitá fizeram a primeira semifinal na Arena Acreana. O time de Porto Acre endureceu o jogo contra o atual campeão acreano e apenas aos 28 minutos do segundo tempo, o Galo saiu na frente após gol do zagueiro Douglas. A certeza da classificação só veio aos 43 minutos, quando Ciel marcou seu sexto gol no campeonato, garantiu o Atlético na final e reassumiu de forma isolada a artilharia da competição.

Na outra semifinal, Galvez e Plácido de Castro fizeram outro jogo duro, tanto que a vaga só foi decidida nos pênaltis.

Durante os 90 minutos, empate em 1 a 1 e muita emoção. O representante do interior abriu o placar com Marlon aos 2 minutos da segunda etapa. Quando já se pensava que o time de Plácido de Castro iria se classificar, aos 45 minutos vem o empate salvador do Imperador pelos pés de Adriano.

Com a igualdade no placar, decisão nas cobranças de pênalti. No momento decisivo, apareceu o talento do goleiro atleticano Miller que defendeu a terceira cobrança de Plácido e garantiu a classificação do Imperador que foi preciso e acertou todas as penalidades.

A decisão do primeiro turno do Campeonato Acreano acontece no próximo domingo, às 4 da tarde no estádio Florestão.

Fotos: Sérgio Vale