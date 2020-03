Alan Rick assina ordem de serviço para obras da ponte do ramal do Castanheira em Porto Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta sexta-feira, 13, da solenidade de assinatura da ordem de serviço da construção da ponte do ramal do Castanheira, na Vila do V, em Porto Acre. A obra, que será realizada pela prefeitura com recursos de R$ 300 mil, fruto de emenda individual do parlamentar junto à SUDAM, deve ser concluída ainda este ano.

A solenidade, organizada pelo prefeito Bené Damasceno, contou com a participação de lideranças do ramal da Castanheira e da Vila do V, além dos vereadores Célio Nogueira, Eliene Amorim e André da Zebu. A construção da ponte do Cachoeira é resultado de uma reivindicação da comunidade feita em 2017. A ponte terá com estrutura em alvenaria e superfície em madeira.

“Sem ponte não tem como escoar a produção. Este é um sonho antigo da comunidade, que também sofre muito com o transporte de alunos. Tenho grande carinho por Porto Acre e, por isso, sempre procuro garantir recursos para o município” destaca Alan Rick.

Alan também garantiu os recursos para uma das principais demandas de sua região, a construção do porto da cidade, obra orçada em R$ 1,5 milhão, que deve ser iniciada ainda este ano, com recursos da SUDAM.

Nos próximos dias o parlamentar participará do lançamento da ordem de serviço da reforma da quadra da Vila do Incra. A quadra será reformada com recursos de sua emenda individual de R$ 300 mil.

Alan viabilizou, ainda, emenda de R$ 300 mil para a construção das arquibancadas e da iluminação do campo da Colonacre, além de ter destinado R$ 400 mil para a Saúde Municipal entre 2018 e 2020. O parlamentar também entregou um ônibus escolar e uma caminhonete Hilux para o município, no ano passado e deve entregar mais um ônibus escolar até o final do ano.

“A obra do porto é um antigo desejo dos produtores, ribeirinhos, estivadores e comerciantes do município. O projeto já está pronto e o recurso garantido, graças ao esforço do presidente da SUDAM, Paulo Roberto Correia”, destaca Alan Rick.