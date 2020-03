Tabela dos combustíveis passa a valer dia 16; gás de cozinha no Acre vai R$ 6,66 o quilo

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta quinta-feira (12) a nova tabela dos preços dos combustíveis que devem ser praticados nos Estados e no Distrito Federal.

Pela nova tabela, o valor médio ponderado para o litro da gasolina no Acre será de R$ 4,97. O preço do quilo do gás de cozinha está previsto para R$ 6,66. Na tabela de janeiro, estava cotado a R$ 6,48.

A nova cotação passa a valer a partir de 16 de março de 2020 e traz o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis. Veja: http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-cotepe/pmpf-n-8-de-11-de-marco-de-2020-247538045