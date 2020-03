Supremo Tribunal Federal alerta sobre falsos e-mails em nome da instituição

O Supremo Tribunal Federal alertou a população nesta quinta-feira (12) que não envia e-mails sem que o destinatário tenha se cadastrado previamente no Portal do STF ou solicitado serviços ou informações do Tribunal.

Caso tenha recebido e-mail com origem identificada como sendo do STF e não se lembre de ter feito o cadastro no site do Tribunal ou não tenha solicitado serviços ou informações do Tribunal, não abra os eventuais links ou anexos contidos na mensagem.

Dúvidas em relação a e-mails eventualmente recebidos com a identificação do Tribunal poderão ser encaminhadas à Central do Cidadão no portal do STF. (Asscom STF)