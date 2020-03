Rios vazam em cinco das oitos estações medidoras no Estado do Acre

O Rio Acre em Assis Brasil e Xapuri apresenta elevação em seu nível de água nesta quinta-feira (12), situação que se repete nos rios Tarauacá, Envira e Iaco, respectivamente nos municípios de Tarauacá, Feijó e Sena Madureira.

Ou seja: cinco dos oito pontos de monitoramento hidrometeorológico apresentam subida no volume de água. Um deles está em Rio Branco, onde o Rio Acre se encontra em vazante.

Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Em algumas localidades tem chovido muito. Os maiores acumulados de chuva registrados pela Sema entre 1 e 12 de março foram em Cruzeiro do Sul, com 220,4 milímetros, Feijó (168,8 mm), Porto Acre (156,2 mm), Manoel Urbano (130,6 mm) e Sena Madureira (116,4 mm).