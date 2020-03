Pisa 2021: Matemática vai ser a principal matéria destacada

A matriz indica conteúdo programático, competências, raciocínio matemático e exemplos

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da edição de 2021, será focada em Matemática. O Exame em questão vai analisar as competências, a capacidade de formular, aplicar e interpretar problemas matemáticos. Um fato curioso é que só foi em 2012 que a Matemática foi domínio principal da avaliação. A prova será com a nova Matriz de Referência de Matemática do Pisa.

No exame, a cada aplicação se destaca um dos domínios, que pode ser Ciências, Leitura e Matemática. Assim, os participantes respondem a um maior número de questões da área de conhecimento com o objetivo de coletar informações sobre a aprendizagem.

O Pisa é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela avaliação no País. O exame é feito a cada três anos, em mais de 80 países da OCDE. Aplicado desde o ano 2000, o Brasil participa desde a primeira edição do exame.

Quais estudantes podem participar do Pisa 2021?

A prova avalia estudantes de 15 anos matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. No Brasil, corresponde àqueles cursando o 1º ano do Ensino Médio. Em média, é nessa época da vida escolar que os alunos completaram ou estão completando a Educação Básica obrigatória em seus países de origem.

Bolsas de estudo para a Educação Básica

