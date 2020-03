Petecão adia novamente a votação do Contrato Verde e Amarelo

A votação da Medida Provisória nº 905, que cria o “Contrato Verde e Amarelo”, na comissão mista do Congresso Nacional foi adiada novamente. Desta vez, o presidente da comissão, senador Sergio Petecão, determinou nova sessão para a próxima terça-feira (17).

Desde o início dos trabalhos, os parlamentares precisaram de suspender os debates diversas vezes em busca de consentimento. Por volta de 12h, quando parecia firmada uma negociação, a mesa diretora do plenário do Senado expediu uma ordem suspendendo todas as comissões, menos a Mista de orçamento (CMO).

Depois do segundo dia de debates tumultuados, a votação foi suspensa. Na terça-feira (10), a sessão desta terça atrasou por discordâncias no andamento do debate. A ala governista queria votação imediata, enquanto a oposição defendia prosseguimento das discussões, por causa de mudanças no relatório original, apresentado em 19 de fevereiro. As falas foram abertas por volta de 15h30, com o compromisso de votação nesta quarta. Paralelamente, representantes das centrais sindicais se reuniram com parlamentares para tentar barrar a medida. Na semana passada as centrais sindicais já haviam conseguido barrar a votação.

