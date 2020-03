Peritos colhem digitais em local que sumiu medicamento de Hospital da Criança

A farmácia do Hospital da Criança, de onde foi furtado o medicamento Spinraza, que é ministrado em duas crianças que fazem tratamento para conter o avanço da Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença rara e degenerativa, passou por uma perícia da Polícia Civil e o do Instituto de Criminalística nessa quarta-feira (11).

Peritos estiveram no hospital realizando vários procedimentos em busca de pistas para se chegar ao autor ou autores do furto. Foram colhidas impressões digitais encontradas no freezer onde o medicamento estava acondicionado, além de outros materiais que serão periciados.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Alcino Ferreira Junior, titular da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes Contra a Ordem Tributária e Financeira – DECCOR.

No final de 2019, o tratamento foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde para pacientes com o tipo 1 da doença. Uma ampola do medicamento custa em média R$ 318 mil. No Acre, apenas duas crianças fazem uso da medicação, uma garota de 10 anos e o primo dela, uma menino de 1 ano e 4 meses.

Fonte: Agência de Notícias do Acre