“O indígena não pode viver como um ser dependente do Estado”, diz Mourão no Acre

Em uma reunião cercada de mistérios, não se sabe com clareza os temas que foram tratados pelo Vice-Presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, com o governador Gladson Cameli nesta quarta-feira, 11. Mas, a questão ambiental, um dos temas mais controversos do atual governo, foi pauta da entrevista coletiva concedida por Mourão antes de voltar para Brasília.

Em relação a proposta apresentada pelo Governo Federal da exploração de terras indígenas, Mourão disse que os índios precisam ter sua própria fonte de renda e deixarem de depender exclusivamente do Estado. “Essa é uma proposta do governo e como toda proposta precisa ser discutida com o Congresso. O que queremos é criar alternativas para que o indígena tenha seu rendimento. O que não pode é o índio ser dependente exclusivamente do Governo”, destaca Mourão.

O Vice-Presidente citou exemplo de experiências que resultaram em renda aos indígenas. “Um exemplo bem sucedido é dos Parecis em Mato Grosso. Em 2% de suas terras eles plantam soja e conseguem ter renda, o que faz com eles tenham renda e capacidade maior de manter sua cultura, suas tradições, no lugar de ficar esperando que o governo os coloque no Bolsa Família ou qualquer outro benefício social para que eles possam sobreviver”.

Apesar de ainda não ter ficado totalmente claro até onde vai a responsabilidade e o poder do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão garantiu que a área ambiental será um dos temas envolvidos. “Além de outras atribuições, o Conselho vai ser uma resposta aos críticos que afirmam que o governo não tem responsabilidade sobre a área ambiental”.

