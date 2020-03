Muana Araújo assume coordenação regional de Saúde do Juruá

A profissional de saúde Muana Araújo, que respondia pela Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, foi nomeada nesta quinta, 12, pelo governador Gladson Cameli, para ser coordenadora regional de Saúde do Juruá, cargo que era ocupado por Roberto Holanda e Raquel Batista.

Muana coordenava todas as ações de combate à dengue no município e ainda não há anúncio de quem vai substituí-la na Vigilância. Na falta da secretária municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira, quando ainda estava sob suspeita de coronavírus, Muana era quem respondia pela pasta nos últimos dias.

Holanda deixou o cargo reclamando falta de autonomia financeira e executiva. A odontóloga Raquel Batista segue como diretora de Saúde no Juruá, respondendo por ações de Tarauacá e cinco cidades do Vale do Juruá, cargo superior ao de Muana. O governador anunciou que a diretoria terá autonomia financeira.