Mesmo com redução anunciada pela Petrobrás, sindicato não garante que preço da gasolina diminua no Acre

A Petrobrás anunciou na tarde desta quinta-feira, 12, a redução de 9,5% no preço da gasolina e 6,5 no preço do diesel já a partir desta sexta-feira.

Antes do consumidor acreano começar a comemorar, já que os combustíveis hoje representam uma boa fatia do orçamento mensal na maioria das famílias, é bom saber o que diz o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) por meio de nota.

De acordo com o sindicato até que o impacto negativo chegue até as bombas é um longo processo. Diz que só deverá ter modificação de preço a partir do momento em que os postos comprarem novos estoques das distribuidoras. Diferente de quando é anunciado aumento, quando, muitas vezes, o preço é alterado em pouquíssimo tempo.

A nota explica ainda que o preço final depende se as distribuidoras irão repassar a redução aos postos.

No Acre, o preço médio da gasolina é superior a R$ 5, já que nos municípios do interior o valor é ainda mais elevado.

Leia a nota do Sindepac:

Nota oficial

O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre, Sindepac, informa que a redução no preço dos combustíveis, anunciada pela Petrobras nesta quinta-feira (12), ocorre inicialmente nas Refinarias. Vale lembrar que a redução começa, efetivamente, a partir de sexta-feira (13).

Isso quer dizer que os preços ainda nem foram modificados nas Refinarias. Vale lembrar que, para que esse impacto no valor chegue até as bombas dos Postos do Acre, é preciso um longo processo. Só é possível saber se haverá modificação de preço na medida em que os Postos comprarem novos estoques das Distribuidoras (BR, Shell, Ipiranga etc.).

É preciso deixar claro que essas Distribuidoras compram das refinarias e depois repassam os novos valores, ou não, aos postos de combustíveis.

O Sindepac reitera que não tem autonomia para sugerir ou determinar o preço dos combustíveis no estado, uma vez que eles não são tabelados. Cada estabelecimento é rigorosamente monitorado pelos órgãos de controle e fiscalização.

Karyenne Machado

Presidente do Sindepac