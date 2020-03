Mailza libera emenda de R$ 800 mil para o Hospital de Amor

Recurso será usado para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial da unidade

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou nesta quinta-feira, 12, a liberação de R$ 800 mil em emendas parlamentares para o Hospital de Amor Rio Branco – Unidade do Instituto do Hospital de Barretos, responsável por realizar o atendimento e rastreamento contra o câncer no Estado do Acre. O centro realiza periodicamente exames de Prevenção do Câncer de Colo de Útero (PCCU) e de Mamografia.

O dinheiro já está disponível e será usado para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial da unidade, que é referência no tratamento e combate ao câncer de colo do útero e mama atendendo pacientes de todo Estado.

“O Hospital de Amor é referência no atendimento à prevenção do câncer para todo o Acre e me sinto na obrigação, como parlamentar, de dar maior apoio à unidade. Muitas vezes, às mulheres enfrentam horas de estrada, vindos de todas as regiões mais distantes do Acre e na unidade elas encontram apoio e acolhimento. Por isso a necessidade de recursos se faz sempre necessária e urgente”, destacou Mailza.

A unidade, uma das mais avançadas do país, atende o público feminino no combate ao câncer de mama e colo de útero, e conta também, com três carretas equipadas que integram o programa de prevenção em todo o Estado do Acre.