Jéssica Sales libera R$ 1 milhão em obras para Cruzeiro do Sul e Manoel Urbano

A deputada Jéssica Sales (MDB) conseguiu a liberação da terceira e última parcela do convênio firmado entre o Ministério da Defesa, via programa Calha Norte, e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a implantação do sistema de abastecimento d’água da comunidade Florianópolis. A parcela liberada no valor de R$ 150 mil se refere ao convênio firmado em 2017, totalizando R$ 300 mil.

Essa obra era uma antiga solicitação das inúmeras famílias que residem na comunidade Florianópolis, no Vale do Juruá, e a deputada Jéssica Sales não mediu esforços para articular a apresentação da emenda parlamentar assim como a liberação dos recursos para a conclusão de importante e necessário investimento.

“Um ponto que eu gostaria de destacar é que, com a chegada de água de qualidade em Florianópolis, as famílias passarão a ter mais saúde, deixando para trás um passado de água suja e de baixa qualidade”, comemorou.

Já o município de Manoel Urbano foi beneficiado com a última parcela do convênio para a pavimentação da Rua Francisco Ferreira Mendes, uma das principais vias da cidade. O valor de R$ 132 mil já está na conta da Prefeitura de Manoel Urbano proveniente de emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales no valor de R$ 753 mil pelo Programa Calha Norte.

“Me sinto muito feliz com a conclusão dessa importante obra. Ela é mais uma que chega a Manoel Urbano através do nosso mandato. Continuarei usando a política como instrumento de transformação social”, disse Jéssica Sales.

As obras de implantação do sistema de abastecimento d’água da comunidade Florianópolis e da pavimentação da rua Francisco Ferreira Mendes, em Manuel Urbano, equivalem a R$ 1 milhão liberado.

