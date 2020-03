Instituto Federal do Acre de Xapuri irá ofertar 30 vagas para curso básico de Libras

O Instituto Federal do Acre (Ifac) vai abrir 30 vagas para o curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para iniciantes. Das 30 vagas, 10 serão reservadas para estudantes e servidores do Ifac e 20 são para a comunidade.

O curso é gratuito. As inscrições deverão ser realizadas no setor do Registro Escolar do campus Xapuri, nos dias 16 e 17 de março, a partir das 8h, por ordem de chegada. Para fazer a inscrição, é preciso apresentar original e cópia da identidade, CPF (ou CNH) e comprovante de endereço atual.

O curso é um projeto de extensão desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne). As aulas serão feitas três vezes na semana, todas as terças, quintas e sexta, das 19h às 22h.