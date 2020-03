Inscrições para processo seletivo da Usina de Arte encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o processo seletivo simplificado para suprimento de vaga de mediador de aprendizagem no Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Arte encerram ao meio-dia desta sexta-feira (13). O mediador atuará no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Contação de Histórias. A remuneração é mensal correspondente ao valor de R$ 25 por horas/aula.

As inscrições estão sendo realizadas na unidade central do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), localizado na rua Riachuelo, n. 138, bairro José Augusto, ao lado da Escola Humberto Soares.

Para se inscrever, é necessário possuir formação em Curso Técnico em Artes Visuais ou Licenciatura nos cursos de Pedagogia, Letras, Filosofia, Psicologia, Teatro ou outros cursos na área das artes. Também é exigida experiência profissional na área de formação.

O candidato será avaliado com análise curricular e documental de caráter classificatório e eliminatório. No ato de inscrição é necessário o candidato preencher o formulário, apresentar documento de identidade com foto, currículo, cópias de documentos comprobatórios e documento de identificação, legíveis e sem rasuras em um envelope lacrado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre