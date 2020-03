Governadores da Amazônia debatem problemas da região Norte em fórum, no Pará

Representantes do alto escalão dos Estados da Amazônia estão reunidos em Belém até a sexta-feira (13), para o 20º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Todo o evento é voltado à geração de projetos e investimentos para o desenvolvimento da região.

Nesta quarta-feira (11) secretários de Estado e técnicos participaram de câmaras setoriais específicas voltadas às temáticas de Planejamento e Gestão Estratégica, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Educação, Saúde, Segurança Pública, Comunicação Pública e Gestão Fiscal e Tributária.

O consórcio tem como objetivo transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, a partir da resolução conjunta de problemas complexos e comuns a todos os membros. É o terceiro existente no Brasil, seguindo as experiências do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste.

Desde março do ano passado, governadores e secretários estaduais se reúnem a cada quatro meses para dar andamento a projetos e ações voltados aos temas que serão debatidos durante as reuniões das câmaras setoriais.

