Escola do Detran ajuda quem tem dificuldade com a leitura e escrita para tirar a CNH

Muita gente que pretende tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) esbarra em um problema: a dificuldade no teste escrito ou no exame psicotécnico. São pessoas que por diversos motivos não concluíram seus estudos ou frequentaram durante pouco tempo uma sala de aula e apesar de alfabetizadas, possuem dificuldades na leitura e na escrita.

Para ajudar esse público, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) possui um serviço de alfabetização que é realizado por profissionais formados em pedagogia que fazem parte da Coordenação de Educação de Trânsito do órgão. As aulas acontecem de segunda à sexta e além do alunos poderem decidir entre o tuno da manhã e da tarde, é totalmente gratuito e aberto à qualquer pessoa.

É o caso, por exemplo do seu Deusdete de Araújo. Aos 60 anos, o agente de portaria quer tirar sua primeira habilitação. Ele diz que nunca dirigiu na vida, mas quer tirar a habilitação. Mesmo sabendo ler e escrever, Deusdete diz que tem dificuldades e que a escola está ajudando muito.

“Eu nunca dirigi nada e quero tirar a minha primeira habilitação. Esse é o meu objetivo. A escolinha está me ajudando bastante. Eu sei ler e escrever, mas tenho dificuldade com a pontuação, não sei pontuar. Se não fosse a escola, eu não ia passar na prova”.

Segundo números do próprio Detran já passaram pela escola de alfabetização cerca de 168 pessoas. Atualmente, a escola tem 30 alunos.

Quem tiver interesse em ser aluno, é bem simples, basta se dirigir à Unidade do Detran Parqueamento, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila Ivonete, das 7h30 às 16h30, com um documento de identificação e se matricular.

