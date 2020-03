Cruzeiro do Sul entra em finalização do sistema de abastecimento de água da Praia Grande

No bairro Praia Grande, em Cruzeiro do Sul, uma média 40 famílias estão sendo beneficiadas com a distribuição de água potável e a construção de poços artesianos. Uma parceria da Funasa, Ministério da Saúde e a prefeitura do município. A obra iniciou em outubro do ano passado, por meio de uma emenda parlamentar do senador Marcio Bittar, de R$ 1,5 milhão.

Água é um recurso natural e essencial na vida de cada pessoa. “Estou muito feliz, pela oportunidade de desenvolver essa importante ação para essa comunidade, porque água é vida. Agradeço a paciência de todos, que por muitas vezes nos procuraram, esse era um projeto do meu plano de governo que está se concretizando”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Ter água tratada era um sonho da comunidade, como destacou a moradora Luciana Parnaíba. “Estamos muito felizes, pois já fazia muitos anos que esperávamos por esse momento, agora chega água duas vezes por semana e isso melhorou cem por cento o nosso cotidiano, isso foi uma das melhores ações que prefeito Ilderlei Cordeiro fez por nós, ele prometeu e cumpriu, ” destacou ela.