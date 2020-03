Coronavírus às portas!

O novo corona vírus vem assombrando o mundo, matando pessoas, isolando cidades, regiões e países inteiros como, por exemplo, a Itália. O governo dos Estados Unidos proibiu todos os voos da Europa. Sua chegada no Acre é questão de dias, se é que não já circula entre nós. A transmissão se dá basicamente pelo contato. Sendo assim, o governo estadual, prefeituras e demais instituições deveriam estruturar um plano de contingência e orientar melhor a população. No caso do estado, por exemplo, o governo deveria rastrear as pessoas do grupo de risco que trabalham no serviço público liberando para ficarem em casa. Será necessário que pessoas comecem a morrer para que providencias sejam tomadas? Por aqui continuamos alheios as recomendações. A nãos ser a liderança católica que orientou muito bem seus fiéis. A melhor maneira de conter a Pandemia é manter a distância entre pessoas ou o isolamento. A hora de agir é essa, depois pode ser tarde demais. Algumas pessoas estão levando na brincadeira a gravidade da situação. O alerta é do ministro da Saúde. Não brinquem, a situação é gravíssima!

“Em última análise precisamos amar para não adoecer”. (Sigmund Freud)

. Prefeita Socorro Neri, Minoru Kinpara, Roberto Duarte, Pedro Longo, Fernando Zamora, Jarbas Soster, Jamyl Asfury, Sanderson Moura e Vanda Milani.

. Faltando o candidato do PT e do Progressista; 11 ao todo!

. Um quadro muito interessante para a prefeita Neri.

. Recebi duas pesquisas em mãos feita por partidos para consumo interno; tem muito ídolo oco que se despedaça nessa campanha.

. Legalmente os vereadores podem viajar…

. Os vencimentos líquidos de um vereador de Rio Branco é R$ 9 mil; um deputado estadual recebe quase R$ 30 mil.

. É que a situação do povo não está boa!

. O governo federal, aos poucos, vem acabando com o Bolsa Família;

. Conheço gente que come muito bem todos os dias que está adorando, vibrando, aplaudindo o fim do “bolsa esmola do PT”, “bolsa miséria”; pobre agora vai voltar a comer jacuba e farofa de banha.

. Jacuba, para quem não sabe, é um copo com água, farinha e açúcar!

. Era o energético dos Seringais!

. Vai aplaudindo pobre passar fome na cidade…

. Até que um filho de um desvalido entre na sua casa e faça um assalto, um latrocínio.

. Mas a lógica da guerra na Segurança Púbica diz que é pra gente matar os bandidos com direito a prêmios e medalhas de heróis.; tipo o capitão América!

. Quando o “estado” me autoriza a comprar armas para me defender está dizendo:

. “Te vira cidadão, você é o único responsável pela sua vida”.

. Obrigado, senhor!

. O pessoal do Progressista deveria saber que o silêncio do governador Gladson Cameli também é resposta.

. O deputado Roberto Duarte (MDB) assimilou as críticas e mudou seu perfil na tribuna, faz críticas e discursa serenamente.

. “Dia 15 todo munda na rua contra esses chantagistas, pessoal”! (………………….)

. Bom dia!

