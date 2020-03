Conheça o maestro, multi-instrumentista e professor de música que aprendeu tocar acordeon vendo o pai manusear o instrumento

Considerado um dos melhores músicos acreanos, André Dantas é que se pode chamar de talento nato.

Ainda criança surpreendeu a família ao tocar parte de uma música na primeira vez que pegou no acordeon do pai. Além de escapar de uma surra por ter mexido no instrumento que era o xodó, seu pai percebeu o talento do filho.

Nunca mais largou o instrumento. Pelo contrário, virou especialista e aprendeu tocar outros instrumentos.

Hoje é maestro, multi-instrumentista e professor de música. Se delicie com André Dantas em mais uma Boa Conversa.

