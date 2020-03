Com medo de golpe, André Maia pode ir para o MDB 

A recusa dos dirigentes municipais do PSD em Senador Guiomard, grupo que é comandado pelo ex-deputado Jairo Carvalho, em dar a presidência do partido para o prefeito André Maia (PSD), foi um indicativo de que poderão não lhe dar legenda para disputar a reeleição. André falou ontem ao BLOG DO CRICA que sabe do risco que é ficar no PSD sem o comando partidário. “Vou disputar a reeleição, sem a presidência pode acontecer do grupo que comanda o diretório vetar o meu nome na convenção”, avaliou. Na verdade, o que embute este confronto é que o prefeito tem se recusado em lotear a prefeitura com o grupo dissidente. O BLOG tem informação de que o prefeito André já entabulou conversas com dirigentes do PODEMOS e MDB como opção de filiação, mas pela importância partidária do MDB, com deputados federais, senador, a tendência é que o prefeito André Maia acabe por disputar a prefeitura pelo partido. Esta possibilidade não foi ainda decidida e se encontra apenas na fase de observação e conversas.

NÃO VOU BRIGAR COM O PARTIDO

O presidente do PSD, senador Sérgio Petecão (PSD), disse ontem ao BLOG DO CRICA que vai avalizar a decisão tomada pela direção municipal do PSD de Senador Guiomard, em não dar a presidência ao prefeito André Maia. “Não vou brigar com o meu partido”, falou Petecão.

SEM OPÇÃO

Esta declaração do senador Sérgio Petecão (PSD) deixa o prefeito André Maia desprestigiado.

NEGATIVA HIPÓCRITA

Quando o Geraldo Alclkmin (PSDB), na sua primeira candidatura à presidência – e ponha mais de década nisso – denunciou a falta de ação para combater o tráfico de drogas, o que tornava o Acre uma porta aberta aos traficantes, levou uma saraivada de críticas dos irmãos Vianas, no poder, que negaram o óbvio. Veio o Lula, veio a Dilma, e o corredor de drogas só se ampliou.

INFERNO ESTÁ CHEIO

Mais de duas décadas depois vem o vice-presidente Mourão com o mesmo discurso, que o Acre é um corredor livre ao tráfico. Até ai, morreu Nero! O que se quer ver são providências concretas do governo federal nas fronteiras. De bem intencionados o inferno está cheio.

DANDO RESPOSTA

Fiz muitas críticas neste espaço sobre a violência na capital, mas tenho de reconhecer que aconteceu um avanço das forças de segurança no combate ao crime organizado. São prisões, crimes elucidados, e grandes apreensão de drogas, como estes 41 quilos de cocaína ontem.

PARA ONDE PENDER

O deputado federal Alan Rick (DEM) não definiu quem apoiará para a PMRB, mas deve pender para uma candidatura que venha a ser apoiada pelo governador, mas se este se mantiver neutro terá que fazer uma opção de aliança entre SD, MDB e PSD. Alan tem base na capital.

NADA MAIS QUE OBRIGAÇÃO

O governador Gladson não faz mais do que a obrigação quando manda apurar as denúncias de práticas de corrupção em seu governo. Espera-se que após as investigações revele os nomes dos empresários que, segundo ele movimentam a máfia dos medicamentos, porque no momento em que não dá os nomes, deixa a carapuça da suspeição na cabeça dos empresários do setor.

HISTÓRIA ANTIGA

Essa história de uma máfia dos medicamentos atuando na SESACRE vem de décadas e nunca foi revelado que empresários comandam o antigo esquema. Ficar todo tempo falando que há um cartel na Saúde, que há um cartel na Saúde, e não revelar os envolvidos, vira brincadeira, na qual o governador não pode permanecer. Não pode ficar só no falatório.

MELHOR NÃO FAZER ALARDE

Se é para o governo pedir investigação em suspeitas de bandalheiras nas secretarias e não for revelado à opinião pública quem está por trás das supostas mutretas, melhor será não fazer alarde de que quer tudo em pratos limpos. A população quer nomes, nomes, Gladson Cameli.

NÃO IA DAR CERTO

Alertei várias vezes neste BLOG de que o uso como regra geral de secretários aderirem às chamadas “caronas” ao invés de fazerem licitações para compras e obras, não teria um final feliz. Todas estas investigações que a polícia está promovendo são em cima das “caronas”.

NÃO É NOVATO EM POLÍTICA

O deputado José Bestene (PROGRESISTAS) é um político sagaz e experiente. Sabe que se o governador Gladson pretendesse ter um candidato próprio a prefeito da capital, tinha tomado iniciativas neste sentido desde o ano passado. Não adianta ficar falando só para o deserto.

FORA ISSO, É CONVERSA

Enquanto o governador Gladson Cameli não reunir a imprensa e apresentar um nome como o seu candidato a prefeito da capital, vai ficar tudo no campo do boato e especulação. É muito simples: sem o aval do governador nenhuma candidatura do PROGRESSISTAS será competitiva.

TODO MUNDO VAI ACREDITAR

José Bestene, você quer resolver a situação, e aclarar tudo na opinião pública? Peça ao Gladson para dar uma entrevista com todos os órgãos de comunicação, com você ao lado, e o apresente como candidato á PMRB. Sem isso, vai ficar sempre a dúvida e o disse e não disse.

PRATOS LIMPOS

O senador Sérgio Petecão (PSD) vai sábado a Cruzeiro do Sul para resolver uma pendência: o advogado João Tota (PSD) e o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) se apresentaram como candidatos a prefeito. Vai mandar fazer uma pesquisa para medir a densidade de ambos.

AGLUTINOU MAIS

Acontece é que o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) conseguiu até aqui aglutinar mais aliados, tem a garantia do apoio do grupo do ex-prefeito Francisco Deda e do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS), o que o deixa com vantagem sobre o João Tota (PSD).

FORA DA ÓRBITA

O senador Sérgio Petecão (PSD) descarta a possibilidade do partido indicar o vice na chapa do candidato a prefeito pelo MDB, Fagner Sales, como chegou a ser cogitado em notícias.

FORA DO JOGO

Não esperem que o ex-vice-governador César Messias (PSB) venha a entrar neste jogo da disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul, tem dito aos amigos que quer é tranqüilidade.

BOI DE PIRANHA

Enquanto isso os dirigentes do PT trabalham para tentar convencer o professor Marcelo Siqueira (PT) a ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. Sem uma forte estrutura de campanha e se for para ter que ficar piragando ajuda na eleição, vai virar boi de piranha.

CLIMA ESQUENTOU

Não adianta panos quentes, ficou estremecida a relação entre o prefeito Ilderlei Cordeiro e seu vice Zequinha, por conta deste deixar ser usado por dirigentes do PROGRESSISTAS, como opção para ser candidato a prefeito, sem esboçar uma reação contrária.

OUTRO ENREDO

O que o deputado Jenilson Lopes (PSB) tinha projetado como cenário em Tarauacá era a candidatura pacífica do vereador Lauro Benigno a prefeito por um bloco da esquerda, este movimento do PCdoB que pôs o ex-prefeito Rodrigo Damasceno no jogo, foi água na cerveja.

EM QUE FICOU

Cantaram em prosa e verso que o DNIT tinha doado cinco pontes metálicas ao governo e que estas seriam instaladas em Sena Madureira, Xapuri e Brasiléia, mas não se falou mais neste assunto. Estas pontes, é bom lembrar, foram promessas do governador na sua campanha.

A BOLSA DESPENCOU

O vice-presidente general Mourão, que é do PRTB, não recebeu o presidente do partido, no Acre, Lira Xapury, que reclamou muito. O fato teve repercussão internacional e derrubou a Bolsa de Londres. Outro do PRTB barrado no baile foi o Friale.

NEM UMA RUELA

Nos governos do PT os times acreanos recebiam ajuda financeira, no atual governo os clubes não receberam ainda uma ruela. É uma reclamação justa dos desportistas pela falta de incentivo ao esporte. Sem o apoio oficial os times acreanos definharam e este ano e perderam a competitividade com os rivais da região norte. Esporte sempre em último plano.

DEDOS EM FIGA

Já existem dois casos comprovados de coronavírus na Bolívia; dedos em figa, temos uma fronteira sem controle com os bolivianos. A doença foi declarada pandemia pela OMS.

ATO DEMOCRÁTICO

O protesto nacional do próximo dia 15 a favor do governo Bolsonaro é democrático.

FRASE MARCANTE

“Não é uma qualidade rara que faz o encanto de uma pessoa, mas a harmonia entre todas as qualidades dela”. Diane

