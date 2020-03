Cidades com comunidades terapêuticas tem até dia 16 para acesso a financiamentos

Os municípios que tem comunidades terapêuticas (CTs) e querem ampliar ou obter vagas financiadas pelo Governo Federal para realizar o acolhimento de dependentes químicos têm até o próximo dia 16 de março para encaminharem documentação à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania (Senapred).

Segundo o edital, o financiamento será de 50% das vagas de cada entidade ou unidade (filial). Além disso, cada entidade poderá obter o financiamento de até 80 vagas, desde que elas tenham no mínimo dois anos de funcionamento. Com ele, as vagas em CTs deve subir de 11 mil para 20 mil vagas.

(CNM)